"Дом-2" будет всегда: руководство ТНТ утешило Ксению Бородину

Сегодня, 17:11 \\ Шоу-бизнес

25 октября телеведущая посетила презентацию следующего сезона развлекательного канала. Судьбу некоторых проектов она анонсировала на своей странице в Instagram.

 Ксения Бородина записала на видео демонстрацию трейлера, составленного руководством ТНТ для показа в кинотеатре "Октябрь". В нем огромными буквами и на широком экране показали фразу: "Дом-2 будет всегда". Такая информация утешила ведущую и многих её подписчиков.

Ранее на ТНТ подняли вопрос о закрытии популярной "телестройки". У шоу были проблемы с земельным участком, арендованным у Москвы. Как оказалось, у телеканала отобрали под снос нежилое здание площадью 72 квадратных метра - на его месте пройдет строительство дороги. Конфликт разрешился очень просто: площадка "Дома-2" расширилась на объект в нескольких метрах.

Как показала презентация, существование продолжат и другие популярные телешоу. Среди них Comedy Club и Comedy Woman, а также "Битва экстрасенсов". Вдобавок, программу пополнят новые сериалы: Михаил Пореченков снялся в "Полярном 17", Гарик Харламов - в "Гусаре", а Федор Бондарчук - в "Годе культуры".


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Автор - Александр Лубяной
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