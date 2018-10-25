"Дом-2" будет всегда: руководство ТНТ утешило Ксению Бородину

25 октября телеведущая посетила презентацию следующего сезона развлекательного канала. Судьбу некоторых проектов она анонсировала на своей странице в Instagram.

Ксения Бородина записала на видео демонстрацию трейлера, составленного руководством ТНТ для показа в кинотеатре "Октябрь". В нем огромными буквами и на широком экране показали фразу: "Дом-2 будет всегда". Такая информация утешила ведущую и многих её подписчиков.

Ранее на ТНТ подняли вопрос о закрытии популярной "телестройки". У шоу были проблемы с земельным участком, арендованным у Москвы. Как оказалось, у телеканала отобрали под снос нежилое здание площадью 72 квадратных метра - на его месте пройдет строительство дороги. Конфликт разрешился очень просто: площадка "Дома-2" расширилась на объект в нескольких метрах.

Как показала презентация, существование продолжат и другие популярные телешоу. Среди них Comedy Club и Comedy Woman, а также "Битва экстрасенсов". Вдобавок, программу пополнят новые сериалы: Михаил Пореченков снялся в "Полярном 17", Гарик Харламов - в "Гусаре", а Федор Бондарчук - в "Годе культуры".



