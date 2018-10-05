В Тонге Меган Маркл появилась без обручального кольца, а принц Гарри – в юбке

Поклонники не стали осуждать супругу внука королевы Великобритании Елизаветы II и списали ее забывчивость на беременность.

Герцог и герцогиня Сассекские заканчивают свое зарубежное турне, которое они впервые совершили вместе. Его заключительной частью стал визит на территорию государства Тонга. Там Меган Маркл и принц Гарри встретились с местным премьер-министром, который устроил для них торжественный прием.

Из уважения к местным жителям члены королевской семьи примерили красочные украшения, которые им предоставили на выставке с изделиями ремесленников по дереву. Именно поэтому на фотографиях с места событий принц Гарри появляется поверх своего костюма в юбке, как и его супруга – поверх платья.

Многие фанаты Меган Маркл считают, что она одевается очень стильно и эстетично, а потому следят за тем, как она появляется на различных мероприятиях и какие аксессуары подбирает к нарядам. Разглядывая свежие фото они поняли, что на сей раз их любимица пришла на публику без обручального кольца. Раньше такого за ней никогда не замечали, а потому решили, что из-за своего "интересного положения" герцогиня стала более забывчивой.