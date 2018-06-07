Тамара Плетнёва хочет войти в историю России - Лена Миро

Известный блогер считает, что 70-летний политический деятель Плетнёва устала от своей бесполезности в Думе.

Лена Миро ответила председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, которая предложила заблокировать Интернет, но в первую очередь россиян нужно избавить от сайтов знакомств. Кроме того, женщина не единожды умудрилась оконфузится своими консервативными предложениями в отношении семьи и воспитания будущих поколений. Так, Плетнёва полагает, что знакомства на одну ночь, которые стали легкодоступными благодаря популяризации приложений, вроде Tinder, негативно влияют на детей.

Однако блогер Лена Миро предположила, что Тамара Плетнёва таким образом хочет войти в историю, а не просто «мелет языком». Известных заслуг у женщины за плечами не имеется. Её роль в политике неощутима, а многие россияне даже не знаю о её существовании. Занимаемая ею должность тоже не играет никакой роли в социальной политике России. Именно поэтому Тамара Плетнёва продолжает выступать с абсурдными предложениями, чтобы хоть как-то напомнить о своём присутствии в политической верхушке страны. Но сама политик настаивает, что её слова исковеркали и неправильно подали журналисты. Получить разъяснение скандального заявления пока не представляется возможным - Тамара Плетнёва закрылась от общения с прессой.