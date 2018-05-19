Случайный очевидец сфотографировал Викторию Боню на отдыхе без макияжа

Некоторые подписчики звезды в Instagram считают, что она использует слишком много косметики, а потому выглядит неестественно. Телеведущая же дала отпор на все нападки.

За последние несколько дней вокруг имени бывшей участницы проекта "Дом-2" Виктории Бони разгорелось немало скандалов. Наиболее громким из них был связанный с именем ее бывшего бойфренда, французского миллиардера Пьера Андюрана. Тогда телеведущая заявила, что на самом деле между ними не было никаких чувств, и встречалась она с ним за плату в 500 тысяч долларов. Позже, правда, она сказала, что так пошутила, однако бизнесмен шутки не понял и назвал ее "фальшивым человеком".

О том, что Боне следует меньше краситься, говорят уже достаточно давно. Тем не менее, фото, которое накануне появилось в сети, заставило замолчать недоброжелателей. Его сделал случайный очевидец, который увидел телеведущую на отдыхе и попросил ее о совместном селфи, на что она согласилась. Он сфотографировал ее без макияжа, однако лицо ее от этого вовсе не поменялось и выглядело практически так же, как и всегда.