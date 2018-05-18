Суд требует от Веры Сотниковой погашения миллионной задолженности

Сегодня, 13:44 \\ Шоу-бизнес

Около трех лет назад ведущая взяла кредит в банке. Несмотря на исправную оплату, банк требует от актрисы погашения долга в размере миллиона рублей. 

 Известная российская актриса Вера Сотникова оказалась в крайне тяжелой ситуации с банком. 

Как ранее стало известно, ведущая около трех лет назад взяла кредит для строительства дома. Сотникова исправно платила необходимый ежемесячный платеж в размере 28 тысяч рублей. 

Но в один из дней, актрисе пришло извещение от банка о том, что у него отозвана лицензия. Новых реквизитов для оплаты задолженности ей никто не сообщил, помимо этого, часть оплаченных денег вернули актрисе. 

С данного события произошло около двух лет. Тогда актрисе пришло уведомление о том, что на нее открыт иск со стороны банка, который требует от нее погашения долга. Помимо этого, с актрисы требуют уже не 800 тысяч, которые ей оставалось оплатить, а миллион, как при выдаче займа. Данную сумму объясняют пеней и процентами, которые накопились за данное время. 

Сотникова абсолютно уверена в своей победе в данном судебном разбирательстве, но очень огорчена тем, что ее кредитная история безвозвратно испорчена. Помимо этого, ведущая выразила сожаления в том, что не сможет взыскать с банка за моральный ущерб.

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Автор - Тереза Кёльн
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