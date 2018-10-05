«Отказалась от аборта»: Дарья Друзьяк заявила о возможности выкидыша

Сегодня, 19:28 \\ Шоу-бизнес

Вновь объявившись в соцсетях, она подтвердила информацию о своей беременности.

Никто не знает, что заставило Дарью в эфире скандального выпуска передачи Андрея Малахова заявить об отсутствии беременности. Это подтверждали и некоторые её друзья. Друзьяк, по сути, призналась в клевете на Александра Серова. Но теперь она снова вернулась к своим прежним показаниям и заявила, что ждёт ребенка. Кроме этого, «изнасилованная» Друзьяк уверяла подписчиков, что собиралась сделать аборт, но отказалась от этого. После этого читатели узнали о открывшемся внутреннем кровотечении у Дарьи, которое, как уверяют врачи, произошло из-за стресса.

В связи с этим, у беременной Друзьяк заявила о возможности выкидыша, и она предпринимает меры для предотвращения этого – ходит к врачу женской консультации. Подписчики попросили предоставить какие-нибудь доказательства её словам, но Дарья предпочитает отмалчиваться. Для многих развязка этой истории очевидна: Друзьяк заявит, что произошёл выкидыш и обвинения в изнасиловании останутся в архиве передачи Малахова в разделе «слабо удавшиеся хайпы».

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Автор - Мария Ремарк
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