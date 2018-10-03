Екатерина Гусева рассказала о своих отношениях с Филиппом Киркоровым

Различные разговоры о Филиппе Киркорове и Екатерине Гусевой не умолкают несколько месяцев. А совсем недавно женщина поделилась, что же ее на самом деле связывает с исполнителем.

Гусева не скрывает тот факт, что с королем русской эстрады у нее достаточно близкие отношения. Их знакомство произошло три года назад. Часто они даже ездят вместе на гастроли и различные мероприятия, проводят отдых и делают покупки. Екатерина считает, что Филипп является неким идеалом, к которому она придет за советом и кому хочет соответствовать, а также быть рядом.

Поклонники ни один раз уже говорили о свадьбе пары. Но планируется она или нет пока неизвестно. Более того, сама Екатерина не может ответить на данный вопрос.

35-летняя модель рассказала, что их с Киркоровым связывают рабочие, дружеские и близкие отношения, но парой они себя не называют. В их общении присутствует грань, которую известные люди не пересекают. Также Гусева сказала, что именно время покажет истину и расставит все по своим местам.

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