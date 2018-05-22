Дмитренко и Яббарова собираются выгнать с "Дома-2" из-за драки

Сегодня, 01:30 \\ Шоу-бизнес

В последнее время оба участника не скрывают своей ненависти друг к другу и говорят о своих негативных чувствах при любой возможности.

 Ситуация с участниками уже достигла предела, поэтому ведущие скандальной телестройки побуждают их как можно скорее наладить отношения. Тем не менее, пока на это не настроен ни муж Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко, ни бывший парень ее сестры Алены Савкиной Илья Яббаров.

 По этой причине один из ведущих Влад Кадони предупредил молодых людей - в случае, если между ними вновь произойдет драка, он выгонит их из проекта. Постоянные зрители телешоу не сомневаются, что он собирается это сделать, так как в Периметре действительно не приемлят выяснение отношений таким способом.

Разногласия между Дмитренко и Яббаровым начались из-за того, что оба они начали говорить друг о друге неприятные вещи. Супруг Рапунцель возмущен тем, что его соперник часто говорит плохо о его родственнице Алене Савкиной и заступается за нее, когда та нелестно отзывается о новой возлюбленной Яббарова Маргарите Ларченко.

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Автор - Мартина Корф
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