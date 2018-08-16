Кормящей маме Настасья Шубская ставят капельницы из-за болезни

Супруга Александра Овечкина восстанавливает здоровье методами, которые не скажутся на их малыше. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

24-летняя Настасья Шубская опасается болезни. Ведь кормящей маме нужно избегать всяческих медикаментов. Особенно - антибиотиков. Лекарства просачиваются в молоко для ребенка.

По короткому видео в Stories непонятно, заболела Настасья Шубская или обратилась в клинику для профилактики. Она лишь пишет, что ей ставят капельницы с витаминами. Поклонники предполагают, что жена известного хоккеиста простудилась или подхватила сезонную инфекцию.

В семье Александра и Настасьи Овечкиных первый ребенок появился в конце августа. Как оказалось, сын. Мальчика назвали Сергеем. Совсем недавно родители впервые показали двухмесячного малыша на фотографии в социальной сети.