«Вслед за тёщей»: Поклонники назвали предпосылки смерти Николая Караченцова

Сегодня, 12:34 \\ Шоу-бизнес

28 февраля 2005 года Николай Караченцов спешил вернуться домой, узнав о смерти тёщи, однако актёр попал в аварию, что повлекло за собой череду необратимых последствий.

Находясь за рулём машины, актёр не был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому в результате серьёзной аварии, он получил черепно-мозговую травму. Мужчина пережил сложнейшую операцию, а после ещё месяц находился в коме. Караченцов проходил через долгий период реабилитации, прежде чем смог вернуться к нормальной жизни.

С этого ДТП началась череда событий, ухудшающих состояние актёра, а его карьера была закончена. Караченцов так и не смог восстановить речевой аппарат, а его реакция на вещи осталась замедленной. Однако мистические совпадения, связанные со смертью тёщи, на этом не закончились. Спустя 12 лет со дня её смерти, Николай и его жена попали ещё в одну серьёзную аварию. А позже актёру диагностировали рак. Возможно, он должен был «уйти» ещё тогда, вслед за тёщей, но Караченцов несколько раз «обманывал» смерть, выживая в тяжёлых ситуациях. Поклонники считают, что первая авария Караченцова стала веской причиной для ухудшения здоровья артиста и назвали её предпосылкой к смерти. Как известно, ослабленному организму труднее бороться с заболеваниями, а Николай, несмотря на все проблемы со здоровьем, прожил довольно долгую и насыщенную жизнь.

Поделиться новостью:
Автор - Ольга Собко
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ