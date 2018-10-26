Елена Проклова расплакалась, услышав новость о смерти Караченцова‍

Заслуженная артистка РСФСР и коллега покойного актера призналась, насколько тяжело для нее осознавать случившееся, и назвала это большой утратой.

В пятницу, 26 октября, стало известно о смерти одного из самых известных российских артистов Николая Караченцова. Он скончался в Московской онкологической больнице сегодня, пребывая в ней из-за рака легкого. Утром же у него отказали почки, и он скончался. Услышав новость об этом, очень расстроилась актриса и лауреат Премии Ленинского комсомола Елена Проклова. Давай интервью для СМИ, она даже расплакалась.

Российская артистка назвала Караченцова "большим актером" и "хорошим другом". Она отметила, что особенно печально осознавать случившееся, так как он умер не из-за старости, а "в результате трагического несчастного случая". Также она выразила соболезнования родным и близким покойного артиста, в особенности отметив его супругу Людмилу Поргину.

Ранее смерть Николая Караченцова прокомментировал другой народный артист Валентин Гафт.