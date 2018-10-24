Полина Гагарина начала торговать одеждой через собственный интернет-магазин

Сегодня, 10:41 \\ Шоу-бизнес

POLINA GAGARINA SHOP предлагает поклонникам уникальные модели с автографами. Их уже можно выбрать на официальной странице в Instagram.

 Певица решила использовать свою музыкальную популярность и заработать на продаже собственного мерча. Для этого Полина Гагарина открыла интернет-магазин одежды. На начальном этапе развития бизнеса она решила торговать брендовыми футболками. Помимо автографов, они украшены фразами из песен исполнительницы. Например, "Драмы больше нет" и "Обезоружена".

Поклонники довольно радушно восприняли идею Полины Гагариной. Однако некоторым не хватает в ассортименте более теплой одежды: худи, свитшотов, спортивных костюмов и носков. Пока магазин Полины Гагариной не может похвастаться и обилием цветов. Однако уже обещает "доставку по всему миру". Заказать понравившуюся вещь можно через директ, мессенджеры или по указанному телефону.


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Автор - Александр Лубяной
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