«Плохая мать»: Миро рассказала о последствиях внезапной болезни Лободы

Болезнь певицы заставила отменить несколько важных концертов в столице.

Светлана была экстренно доставлена в больницу, где ей сделали операцию на почке. Скандальный блогер, узнав в госпитализации Лободы, решила напомнить читателям, что именно привело Лободу в компанию врачей, санитарок и прикроватной «утки». Миро рассказала, что певица всего несколько месяцев назад стала матерью девочки. До рождения ребёнка она сообщала о своей подготовке нового шоу. Получается, на 9 месяце беременности артистка вовсю «пахала», не озаботившись ни своим состоянием, ни здоровьем будущего малыша. В Сети широко разошёлся клип, где Лобода «тряся пузом, отплясывает гопак».

Кроме этого, Миро удивило скорое восстановление Светланы после родов – через месяц она возобновила гастрольную деятельность. Лена считает, что признаки «плохой матери» - налицо. Блогер недоумевает: почему «баба под 40» так беспечно относится к своему здоровью и материнству. Последствия внезапной болезни певицы – это заброшенность ребёнка. Пусть даже дочь находится на попечении нянек, всё равно никто не заменит материнского общения и тепла. Зачем рожала, если ребёнок, по сути, брошен, резюмирует Миро.