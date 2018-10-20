Певица Шинейд О’Коннор стала мусульманкой Шухадой

Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор поменяла католическую веру на ислам и теперь носит имя Шухада.

Популярная рок-исполнительница из Ирландии Шинейд О’Коннор, которая в 2017 году стала Магдой Давитт, снова сменила имя. На этот раз артистка сообщила фанатам, что приняла ислам и теперь просит называть ее Шухадой. Данную информацию передает журнал Daily Mail. На страницах издания сообщается, что Шухада означает «мученица» в переводе с арабского языка.

О новом решении ирландской певицы фанаты узнали на странице её социальных сетей. Там появились фотографии Шинейд в образе женщины мусульманки, а сам аккаунт подписан, как Шухада Давитт. «Это есть логическое завершение религиозного поиска. Все священные книги рано или поздно приводят к исламу, а значит истинным, может быть только Коран. Теперь меня зовут Шухада», - написала ирландка.

Шинейд О’Коннор страдает биполярным расстройством. В 2017 году ее заметили в попытке лишить себя жизни, хотя сама артистка это отрицает. В тот же период она сама попросила пройти лечение в психиатрической клинике. Несколько раз рок-певица уходила из дома, после чего ее находили сотрудники правопорядка.