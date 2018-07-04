«Руки-базуки» Кирилл Терешин в унитазе сделал себе педикюр

Видеоматериал с подробными инструкциями молодой человек опубликовал на своём YouTube-канале.

Кирилл Терешин – обладатель самых больших синтоловых бицепсов страны. В своё время благодаря своим «рукам-базукам» стал узнаваем на публике и в Сети. Молодой человек сделал не один укол масла для увеличения мышц, но что более занимательно, он использует препарат не оригинального производства, а смесь собственного приготовления. Терешин даже завёл свой YouTube канал, чтобы люди могли наблюдать за его жизнью и пользоваться особо «полезными советами».

Так, недавно Кирилл поделился со зрителями «секретом» педикюра. «Руки-базуки» наглядно продемонстрировал, что необходимо сделать для идеального педикюра. Для это всего лишь понадобятся ножницы и унитаз. В унитазе надо сделать пенку, потом опустить туда свою ступню, немного подержать, достать и отрезать уже мешающий отросший ноготь. Кирилл не побрезговал поискать в унитазе отрезанный ноготь и даже решил разыграть его как приз: человек, который оставит больше всего комментариев, получит его. Пользователи Сети в очередной раз были возмущены поведением Кирилла, однако его это нисколько не смущает.