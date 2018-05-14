«Люблю тебя нежно»: Ксения Собчак опять провоцирует мужа на ревность

Сегодня, 21:00 \\ Шоу-бизнес

Повышенное внимание, которое Ксения Собчак обратила в свою сторону после публичной ссоры с Максимом Виторганом, очень понравилось телеведущей, поэтому она продолжила вызывать интерес при помощи избитых методов.

Напомним, что кошка пробежала в отношениях телеведущей и актёра после её беседы с транспортником Максимом Ликсутовым. В комментариях муж Собчак устроил сцену ревности, заподозрив жену в публичной измене. Но такой раздор на глазах у фанатов ничему не научил Ксению. За этой новостью последовала серия скандалов с Собчак в главной роли, но главным рычагом провоцирования мужа на ревность остаются другие мужчины.

В соцсети телеведущая стала открыто признаваться мужчинам в любви: «Люблю нежно тебя!!! И говорю огромное спасибо за тот опыт и за те эмоции, которые ты дал мне возможность испытать рядом с тобой! Это на всю жизнь, такое не забудешь! С днем рождения! Будь счастлив!»  - обращается Собчак к режиссёру Филиппу Григорьяну. Ксения не объяснила, о каких эмоциях и опыте идёт речь в посте.

Возможно, это же попытается узнать позднее Максим Виторган, который хорошо знаком с режиссёром лично. Ранее фанаты писали «Сдурела баба», когда Собчак опубликовала список самых сексуальных политиков России. Зачем женщина играет на нервах супруга – неизвестно. Однако в последнее время пара перестала появляться вместе. Фанаты предполагают, что актёр и телеведущая решили развестись: другой причины сыпать соль на раны друг другу они найти не смогли.

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Автор - Олеся Куприна
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