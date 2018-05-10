К звезде «Дом-2» Александре Черно гости отказались приходить на свадьбу из-за присутствия камер

Идея стать участником телесвадьбы и «засветиться» на большом экране показалась заманчивой не всем приглашённым.

На главной телестройке страны «Дом-2» девушка пышных форм Александра Черно впервые появилась 23 марта 2017 года. Девушка решила попытать судьбу и, забросив работу в страховом агентстве, отправилась на поиски любви. Девушка сумела построить отношения с Иосифом Оганесяном, и теперь пара возлюбленных готовится к свадьбе. Однако, молодые люди столкнулись с неожиданной проблемой: многие гости отказались приходить на их свадьбу. Причиной тому явилось присутствие камер на будущем торжестве.

Саша Черно опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором выразила своё удивление на отказ гостей присутствовать на торжественном событии. Девушка написала: «Начинаем потихоньку подготовку к свадьбе и начали потихоньку собирать родных у друзей. Знаете с чем столкнулась? С тем, что далеко не все хотят идти под камеры, и многих это очень смущает». Также девушка попросила у подписчиков совета, как ей выходить из такой ситуации, и уточнила, что молодёжь больше смущается находится «под прицелами» камер, чем взрослые.