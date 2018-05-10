К звезде «Дом-2» Александре Черно гости отказались приходить на свадьбу из-за присутствия камер

Сегодня, 21:07 \\ Шоу-бизнес

Идея стать участником телесвадьбы и «засветиться» на большом экране показалась заманчивой не всем приглашённым.

На главной телестройке страны «Дом-2» девушка пышных форм Александра Черно впервые появилась 23 марта 2017 года. Девушка решила попытать судьбу и, забросив работу в страховом агентстве, отправилась на поиски любви. Девушка сумела построить отношения с Иосифом Оганесяном, и теперь пара возлюбленных готовится к свадьбе. Однако, молодые люди столкнулись с неожиданной проблемой: многие гости отказались приходить на их свадьбу. Причиной тому явилось присутствие камер на будущем торжестве.

Саша Черно опубликовала пост на своей странице в Instagram, в котором выразила своё удивление на отказ гостей присутствовать на торжественном событии. Девушка написала: «Начинаем потихоньку подготовку к свадьбе и начали потихоньку собирать родных у друзей. Знаете с чем столкнулась? С тем, что далеко не все хотят идти под камеры, и многих это очень смущает». Также девушка попросила у подписчиков совета, как ей выходить из такой ситуации, и уточнила, что молодёжь больше смущается находится «под прицелами» камер, чем взрослые.

Поделиться новостью:
Автор - Ольга Собко
Главное за неделю

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком,...

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ