«На себя посмотри»: Бородина негативно высказалась о ведущем «Пусть говорят»

View this post on Instagram

Я просто в шоке 🤨 редко попадаю на передачи , а уж тем более присутствовать на них никогда не успеваю, да и желание совсем нет . Раньше все это было в разы тактичнее и приятнее к просмотру !!! Сидит Светлана Моргунова, пожилой человек, который отдал телевидению все свои лучшие годы! Диктор Центрального телевидения СССР с 1961 года, теле- и радиоведущая. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. Человеку 78 лет!!!по понятной причине она давно ничего не ведёт, человек пожилой, ну можно было собрать программу и показать она она замечательная, помочь ей финансово! А стоит молодой и перспективный ведущий и говорит ей, почему вы никуда не ходите?! Почему не ведёте ничего?! Говорят вы выпиваете?! 😿 я все понимаю, я сама работаю на похожих программах, но есть же какой-то момент что она все отдала телевидению, что она пожилой человек, она коллега , она заслуженная артистка 🙈🙈🙈 мне было очень жаль ее.... очень... и стыдно, что так можно с пожилым человеком!!!!