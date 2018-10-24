«На себя посмотри»: Бородина негативно высказалась о ведущем «Пусть говорят»

Поведение Дмитрия Борисова заставило ведущую «Дом-2» заступиться за заслуженную артистку РСФСР на своей странице в соцсети.

Ксения Бородина признаётся, что редко смотрит передачи по телевизору из-за отсутствия желания. При этом, она сразу привела доказательства того, почему поступает именно так. Она опубликовала на своей странице в Instagram отрывок телешоу «Пусть говорят», а в тексте указала, что именно её возмущает.

Бородина негативно высказалась в адрес ведущего Дмитрия Борисова, отмечая, что он ведёт себя отвратительно по отношению к Светлане Моргуновой. Ксения отмечает, что 78-летняя заслуженная артистка РСФСР посвятила себя телевидению, и не заслужила, чтобы ей задавали неудобные вопросы, связанные с её нынешней деятельностью.

Многие подписчики согласились с мнением Бородиной, но нашлись и те, кому её поведение показалось довольно странным. По их мнению, телеведущая принимает участие в шоу, связанных со скандалами, где вела себя не лучшим образом. «На себя посмотри», «Вы хуже ведёте себя в своих передачах, и считаете это нормальным», «Смешно, что из себя святошу строишь», - написали удивлённые высказыванием Бородиной поклонники.