«На себя посмотри»: Бородина негативно высказалась о ведущем «Пусть говорят»
Поведение Дмитрия Борисова заставило ведущую «Дом-2» заступиться за заслуженную артистку РСФСР на своей странице в соцсети.
Ксения Бородина признаётся, что редко смотрит передачи по телевизору из-за отсутствия желания. При этом, она сразу привела доказательства того, почему поступает именно так. Она опубликовала на своей странице в Instagram отрывок телешоу «Пусть говорят», а в тексте указала, что именно её возмущает.
Бородина негативно высказалась в адрес ведущего Дмитрия Борисова, отмечая, что он ведёт себя отвратительно по отношению к Светлане Моргуновой. Ксения отмечает, что 78-летняя заслуженная артистка РСФСР посвятила себя телевидению, и не заслужила, чтобы ей задавали неудобные вопросы, связанные с её нынешней деятельностью.
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Я просто в шоке 🤨 редко попадаю на передачи , а уж тем более присутствовать на них никогда не успеваю, да и желание совсем нет . Раньше все это было в разы тактичнее и приятнее к просмотру !!! Сидит Светлана Моргунова, пожилой человек, который отдал телевидению все свои лучшие годы! Диктор Центрального телевидения СССР с 1961 года, теле- и радиоведущая. Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Российской Федерации. Человеку 78 лет!!!по понятной причине она давно ничего не ведёт, человек пожилой, ну можно было собрать программу и показать она она замечательная, помочь ей финансово! А стоит молодой и перспективный ведущий и говорит ей, почему вы никуда не ходите?! Почему не ведёте ничего?! Говорят вы выпиваете?! 😿 я все понимаю, я сама работаю на похожих программах, но есть же какой-то момент что она все отдала телевидению, что она пожилой человек, она коллега , она заслуженная артистка 🙈🙈🙈 мне было очень жаль ее.... очень... и стыдно, что так можно с пожилым человеком!!!!
Многие подписчики согласились с мнением Бородиной, но нашлись и те, кому её поведение показалось довольно странным. По их мнению, телеведущая принимает участие в шоу, связанных со скандалами, где вела себя не лучшим образом. «На себя посмотри», «Вы хуже ведёте себя в своих передачах, и считаете это нормальным», «Смешно, что из себя святошу строишь», - написали удивлённые высказыванием Бородиной поклонники.