Егор Крид рассказал о своем поддержании физической формы

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

Известный певец Егор Крид, который является уроженцем Пензы, регулярно занимается спортом для поддержания своего тела. Он часто посещает спортзал и имеет хорошего тренера.

 Егор пытается постоянно держать себя в отличной форме, но иногда уже нет сил на упражнения. Именно тогда у него есть срочность поднять тестостерон до определенного уровня, после чего уже практически невозможно остановиться.

Исполнитель поделился в сети Instagram фото и ведеороликами со своих тренировок. В одном из выложенных видео Егор продемонстрировал очередную тренировку, в которой на тренажере сидит девушка, замещающая «блины». Девушка оказала нужную нагрузку певцу.

Ранее стало известно о новом посте известного исполнителя Димы Билана, который он посвятил Данилу Плужникову, победившему проект «Голос.Дети». Победитель не получил свое вознаграждение, а исполнитель принял решение высказать свое мнение по этому поводу.

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Автор - Дарья Андросова
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