Оперный певец Сергей Балашов попал в больницу

Сегодня, 18:09 \\ Шоу-бизнес

Сергей Балашов, который является оперным певцом, попал в больницу. Врачи госпитализировали его по состоянию здоровья и стали проводить проверки на наличие заболеваний.

 Немного позже стало известно, что у оперного исполнителя обнаружили серьезное заболевание, которое стало последствием осложнений. Также мужчине требуется более углубленное обследование.

Сергей Балашов работает в Музыкально театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко в Москве. На сегодняшний день его имя известно во многих театрах. Он гастролирует и за рубежом со своими концертами.

Ранее стало известно об отмене концертов американского исполнителя Джастина Тимберлейка. В своей социальной сети молодой человек извинился и сообщил, что пока не может выйти на сцену и-за запретов врачей. В настоящее время у него повреждены голосовые связки.

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Автор - Дарья Андросова
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