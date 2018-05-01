У Джастина Тимберлейка проблемы со здоровьем

Американский певец Джастин Тимберлейк сегодня заставил расстроиться своих поклонников. В социальной сети он объявил об отмене концертов из-за проблем со здоровьем.

Музыкант заявил сегодня на странице Instagram, что из-за случившегося он может потерять голос. Напомним, что Тимберлейк с марта находится в гастрольном туре вместе со своей супругой Джессикой Бил и сыном Сайласом. Недавно его здоровье испортилось, а врачи настоятельно рекомендовали ему не петь, иначе потеряет голос. Судя по посту в Instagram, он сорвал голосовые связки. Певец предупредил, что концерт в MSG будет перенесен на 31 января. Джастин Тимберлейк заявил желание выступить перед поклонниками в день своего рождения. Артист принес глубокие извинения всем своим фанатам и признался, что сильно их любит. Все подписчики на его странице выразили слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления.

Для информации, Джастин Тимберлейк записал альбом номер 5 — «Man of the Woods», а также снял клип на песню «Say Something», которая собрала 47 миллионов просмотров менее чем за две недели. Гастрольный тур он организовал из-за большого успеха его последней работы, однако все фанаты думают, что ему следует беречь свое здоровье ради себя и своей семьи и не работать на износ.