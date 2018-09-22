Вдова Муслима Магомаева страдает от одиночества и почти не общается с родственниками

Певец умер 10 лет назад. Татьяна Зайцева, сестра усопшего Муслима Магомаева, рассказала о вдове артиста и о том, почему он ей не снится.

Сестра Магомаева не может поверить, что со дня смерти ее брата прошло уже 10 лет. Она и остальные члены семьи Муслима Магомаева часто о нем вспоминают, но он им не снится. По мнению Зайцевой, это является хорошим знаком. Якобы, покойники приходят во снах лишь тогда, когда чем-то недовольны или им плохо.

Зайцева рассказала, что вдова Магомаева Тамара Синявская сейчас почти не общается с родственниками. Жена умершего певца страдает от одиночества, ей очень не хватает своего мужа.

Боль утраты сильно пошатнула Синявскую, на несколько лет после смерти Магомаева она уходила «в себя» и даже меняла номер телефона. Сейчас ее спасением является ее работа, вдова Магомаева преподает вокал.

У сестры Муслима Магомаева не получается регулярно ездить на могилу к брату. Вдова певца бывает на кладбище гораздо чаще. Она рассказала сестре усопшего мужа о том, что могила Муслима Магомаева всегда чистая, рядом с ней постоянно свежие цветы.