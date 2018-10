Алика Смехова 11 лет бережет стволовые клетки младшего сына

View this post on Instagram

В середине ноябре Макару,Макароше ,моему Макарушке исполнится уже 11 лет🎈Когда он родился,Инстаграмма ещё не было🤭но в жизни происходило много приятных событий,а я с вами не поделилась🙀При рождении младшего сына я решила сохранить его стволовые клетки из пуповинной крови и заключила договор на забор и хранение в @gemabank ☝️Наука идёт вперёд и сейчас спектр применения расширился и дошел до регенеративной медицины🤓А еще они начали сохранять клетки пупочного канатика,а это уже совсем другое применение! ✌️так что будущим родителям рекомендую задуматься и сохранять биоматериал☝в случае с Макаром у меня было меньше выбора и я сохранила только стволовые клетки пуповинной крови✌так что пока я храню биоматематериал в @gemabank а потом передам сыну-он уже будет сам за себя отвечать🤗пока же я ещё наслаждаюсь маленьким сыночком 🤗он заметно подрос😜но эти фото от @vladloktevgallery возвращают меня в то прекрасное время его младенчества 👶🏻 #аликасмехова #макарсмехов #мать #матьидитя #роды #пуповиннаякровь #пупочныйканатик #биострахование #гемабанк #мамадорогая