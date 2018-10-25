Алика Смехова 11 лет бережет стволовые клетки младшего сына

В будущем медики смогут использовать биоматериал для лечения Макара. Об этом знаменитость пишет на своем микроблоге в Instagram.

Алика Смехова напомнила, что в ноябре будет отмечать 11 лет со дня рождения младшего сына. По этому поводу она решила поделиться с подписчиками некими семейными подробностями. Она призналась, что сразу после родов приказала медикам сохранить стволовые клетки ребенка, содержащиеся в пуповинной крови. С тех пор материал по договору бережет "Гемабанк". С наступлениям совершеннолетия его передадут в распоряжение самого Макара.

Как отмечает актриса, медицинская наука активно развивается. Сейчас получают все больше распространение регенеративные технологии. По информации Алики Смеховой, врачи начали делать забор клеток пупочного канатика, которые используются для других целей. 11 лет назад у неё самой выбора не было. Поэтом сейчас знаменитость призывает родителей пользоваться услугой.

Алика Смехова дополнила публикацию фотографиями с совсем маленьким Макаром. Она отметила, что архивные снимки дарят ей приятные воспоминания о поре младенчества.



