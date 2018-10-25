Алика Смехова 11 лет бережет стволовые клетки младшего сына
В будущем медики смогут использовать биоматериал для лечения Макара. Об этом знаменитость пишет на своем микроблоге в Instagram.
Алика Смехова напомнила, что в ноябре будет отмечать 11 лет со дня рождения младшего сына. По этому поводу она решила поделиться с подписчиками некими семейными подробностями. Она призналась, что сразу после родов приказала медикам сохранить стволовые клетки ребенка, содержащиеся в пуповинной крови. С тех пор материал по договору бережет "Гемабанк". С наступлениям совершеннолетия его передадут в распоряжение самого Макара.
Как отмечает актриса, медицинская наука активно развивается. Сейчас получают все больше распространение регенеративные технологии. По информации Алики Смеховой, врачи начали делать забор клеток пупочного канатика, которые используются для других целей. 11 лет назад у неё самой выбора не было. Поэтом сейчас знаменитость призывает родителей пользоваться услугой.
Алика Смехова дополнила публикацию фотографиями с совсем маленьким Макаром. Она отметила, что архивные снимки дарят ей приятные воспоминания о поре младенчества.
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В середине ноябре Макару,Макароше ,моему Макарушке исполнится уже 11 лет🎈Когда он родился,Инстаграмма ещё не было🤭но в жизни происходило много приятных событий,а я с вами не поделилась🙀При рождении младшего сына я решила сохранить его стволовые клетки из пуповинной крови и заключила договор на забор и хранение в @gemabank ☝️Наука идёт вперёд и сейчас спектр применения расширился и дошел до регенеративной медицины🤓А еще они начали сохранять клетки пупочного канатика,а это уже совсем другое применение! ✌️так что будущим родителям рекомендую задуматься и сохранять биоматериал☝в случае с Макаром у меня было меньше выбора и я сохранила только стволовые клетки пуповинной крови✌так что пока я храню биоматематериал в @gemabank а потом передам сыну-он уже будет сам за себя отвечать🤗пока же я ещё наслаждаюсь маленьким сыночком 🤗он заметно подрос😜но эти фото от @vladloktevgallery возвращают меня в то прекрасное время его младенчества 👶🏻 #аликасмехова #макарсмехов #мать #матьидитя #роды #пуповиннаякровь #пупочныйканатик #биострахование #гемабанк #мамадорогая