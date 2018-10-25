«Плачу от боли и обиды»: Лобода пришла в себя после срочной операции на почках

Певица обратилась к своим поклонникам со своей страницы в Instagram. Лобода опубликовала фото из больничной палаты и посетовала на судьбу, которая разрушила все ее планы.

Вчера певице Лободе сделала операцию. Ее госпитализировали прямо с репетиции. Светлана Лобода усиленно готовилась к своим концертам, первый из которых должен был состояться уже сегодня. Однако, певица не смогла выступить перед своими поклонниками, что очень расстроило многих фанатов.

Лобода пришла в себя после срочной операции на почках и постаралась сразу же выйти на связь со своими поклонниками. «Пишу и плачу от боли и обиды»- написала певица под снимком из палаты. По словам Лободы, врачи дали ей всего 3 минуты на размышление, она решилась на срочную операцию. Певица пишет, что у нее не было выбора и ей очень обидно из-за сорвавшихся концертов.

Светлана Лобода указала, что она является фаталистом, поэтому пытается смириться со случившемся. Певица назвала даты, на которые перенесены ее концерты. Она поблагодарила своих поклонников за понимание и пообещала обязательно выступить позже.