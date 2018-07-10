Ирина Шейк поделилась, как совмещает воспитание дочери с карьерой

Известно, что, хотя модель вместе со своим супругом Брэдли Купером живет в большом достатке, после рождения ребенка семья решила не нанимать няню, а справляться с воспитанием самостоятельно.

Известная американская модель российского происхождения Ирина Шейк является одной из тех знаменитостей, кто предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Тем не менее, даже несмотря на заведомо ожидаемый отказ, СМИ продолжают осыпать ее вопросами на данную тему в надежде на то, что однажды она все же хотя бы немного приоткроет занавес тайны о том, что происходит в их браке с актером Брэдли Купером.

Примечательно, что сам он немного раньше уже рассказал, как сильно на него повлияло появление нового члена семьи. По его словам, он стал более ответственным и даже начал самостоятельно выполнять многие домашние дела. Как и у него, у Ирины Шейк много забот. Наконец же она поделилась с журналистами, как совмещает воспитание дочери с карьерой.

Согласно ее словам, это легко, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится. "Просто будьте собой и будьте уверенными в себе", - советует модель своим поклонникам. Она отметила, что женщины очень сильные и на многое способны.