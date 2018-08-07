Актрису Хайден Панеттьери заметили на свидании с новым бойфрендом

Было известно о том, что Хайден Панеттьери рассталась с известным украинским боксером Владимиром Кличко, с которым она состояла в отношениях девять лет. Заменой ему оказался актер Брайан Хикерсон. Недавно актриса показала своего нового парня родственникам и друзьям.

Американскую певицу и актрису Хайден Панеттьери, известную по таким телевизионным сериалам, как «Герои» и «Нэшвилл», а также бывшую подругу Владимира Кличко, публика засекла на одном из свидании с новым бойфрендом — актером Брайаном Хикерсоном.

Хайден, Брайан и родственники Панеттьери были на днях замечены в доме актрисы в городе Сент-Огастин, штат Флорида. После совместного обеда парочка выходила от родителей Хайден в приподнятом настроении, держась за руки. Затем влюбленные отправились в кинотеатр в компании друзей Панеттьери, где их вновь подловили папарацци.

Напомним, что слухи о романе Хайден и Брайана появились в августе этого года, когда актрису стали видеть в компании нового молодого человека. О ее разрыве с Кличко девушка в прессе не говорила, поэтому эта информация стала шоком для ее фанатов. Позднее мама Хайден подтвердила, что в жизни ее дочери наступили большие перемены.