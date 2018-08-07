Актрису Хайден Панеттьери заметили на свидании с новым бойфрендом

Сегодня, 15:23 \\ Шоу-бизнес

Было известно о том, что Хайден Панеттьери рассталась с известным украинским боксером Владимиром Кличко, с которым она состояла в отношениях девять лет. Заменой ему оказался актер Брайан Хикерсон. Недавно актриса показала своего нового парня родственникам и друзьям.

Американскую певицу и актрису Хайден Панеттьери, известную по таким телевизионным сериалам, как «Герои» и «Нэшвилл», а также бывшую подругу Владимира Кличко, публика засекла на одном из свидании с новым бойфрендом — актером Брайаном Хикерсоном.

Хайден, Брайан и родственники Панеттьери были на днях замечены в доме актрисы в городе Сент-Огастин, штат Флорида. После совместного обеда парочка выходила от родителей Хайден в приподнятом настроении, держась за руки. Затем влюбленные отправились в кинотеатр в компании друзей Панеттьери, где их вновь подловили папарацци.

Напомним, что слухи о романе Хайден и Брайана появились в августе этого года, когда актрису стали видеть в компании нового молодого человека. О ее разрыве с Кличко девушка в прессе не говорила, поэтому эта информация стала шоком для ее фанатов. Позднее мама Хайден подтвердила, что в жизни ее дочери наступили большие перемены.

Поделиться новостью:
Автор - Константин Никитин
Главное за неделю

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком, его экс-жена решила также показать свой талант сочинительства. Матильда Шнурова (настоящее имя Елена...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

 Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже...

На дне Черного моря археологи обнаружили нетронутый древнегреческий корабль

 О находке объявили британские ученые. По предварительным оценкам, он пролежал на дне...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ