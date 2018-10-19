Историк моды Александр Васильев остроумно раскритиковал Риту Дакоту, обиженную на его «модный приговор»

Ранее Васильев назвал образ певицы вульгарным и даже заявил, что Дакота «обречена на измены» из-за своего внешнего вида. Такая критика крайне возмутила артистку и она ответила на нее у себя в Instagram, теперь же эксперт в моде записал для нее видеообращение.

Рита Дакота написала большой пост о том, как она не согласна с критикой Васильева. Она назвала его «экспертом моды российского телеящика» и говорила об эксперте, заменяя его фамилию словом «дяденька». Александр Васильев остроумно раскритиковал Дакоту еще раз, в этот раз он заострил внимание на важности и весе своего слова.

Историк моды поместил свое обращение к Рите Дакоте в 3-минутном видео. В самом начале ролика Васильев сразу же обратился к певице, назвав ее настоящее имя, а не псевдоним. По словам эксперта, Дакота гневно отреагировала на его «прекрасную» статью, которую тот делал «от души». Васильев посоветовал Рите Дакоте перечитать статью еще раз и все-таки прислушаться к его советам. Историк моды заявил, что он продолжает считать образ певицы вульгарным.

По словам Васильева, стиль одежды Дакоты стал причиной «коллизий» в ее жизни. Историк моды снова критикует обиженную на его «модный приговор» артистку, а свои слова он пытается подкрепить аргументами о количестве своих достижений. По словам Васильева, к его мнению прислушиваются многие, а Дакоте он желает стать такой же популярной, как он. Видео стремительно набирает популярность, «ответку на ответку» Рита Дакота еще не записала.