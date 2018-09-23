Дакота Джонсон пришла на премьеру фильма «Суспирия» в мини-платье и привела с собой свою бабушку

Сегодня, 14:48 \\ Шоу-бизнес

Актриса прославилась после нашумевшего фильма «50 оттенков серого». Совсем недавно Дакота Джонсон снялась в новом хоррор-фильме о танцовщицах, премьера которого состоялась вчера.

 Дакота Джонсон решила взять с собой на «красную дорожку» свою 88-летнюю бабушку Типпи Хедрен, которая в прошлом была знаменитой актрисой. Для премьеры фильма «Суспирия» звезда выбрала мини-платье красного цвета. Наряд Дакоты Джонсон высоко оценили модные критики, им понравился цвет и фасон платья.

Несмотря на глубокое декольте и оголенные ноги актриса выглядела не пошло, а привлекательно. Дакота Джонсон решила сделать акцент на наряде, а макияж был сдержанным.

Поклонники пришли в восторг о того, что актриса пришла на премьеру фильма в таком наряде. Их также растрогал тот факт, что Дакота Джонсон привела с собой свою бабушку. Поклонники актрисы назвали этот выход в свет очень милым и трогательным.

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Автор - Анна Пушкина
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