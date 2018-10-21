Охрана спешно увела беременную Меган Маркл с рынка из-за огромной толпы

Неожиданно рано прервался визит герцогини Сассекской на Фиджи. Об этом пишет издание Daily Mail.

В настоящее время принц Гарри и его беременная супруга путешествуют по отдаленным частям британского Содружества в рамках 16-дневного тура. 24 октября пара посетила Фиджи. Меган Маркл со своей четой отправилась на местный рынок, где провела встречу с местными представителями. По плану, мероприятие должно было продлиться около 15 минут. Однако не прошло и половины этого срока, как беременная Меган Маркл спешно удалилась в свой автомобиль под прикрытием телохранителей.

Позднее пресс-служба Кенсингтонского дворца официально объявила, что охрана увела герцогиню с рынка из соображений безопасности. Как оказалось, посмотреть на Меган Маркл собралась огромная толпа. Глава секьюрити посчитала обстановку опасной для члена Королевской семьи и отдала приказ на эвакуацию. Впрочем, сама Меган Маркл на фото и видео не выглядит озабоченной. Она попрощалась со всеми присутствующими с приветливой улыбкой.

Стоит отметить, что теперь Меган Маркл взяла несколько выходных. Представители двора отметили, что последние дни тура были весьма насыщенными. Поэтому герцогине необходимо отдохнуть перед заключительной частью путешествия. Некоторые СМИ пришли к выводу, что дело в токсикозе и болезненных симптомах беременности. В пример приводится Кейт Миддлтон, которая страдала обострением hyperemesis gravidarum. С ним она однажды попала в больницу.

Однако источники Reader's Digest опровергают эти версии. По словам знакомых принца Гарри и его семьи, Меган Маркл находится в хорошем состоянии здоровья. Она стремилась продолжить свою поездку, однако монарший супруг уговорил будущую маму сбавить темп.