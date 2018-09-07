Меган Маркл оконфузилась с платьем в аэропорту на красной дорожке

Во время путешествия по островам Океании Принца Гарри и Меган Маркл СМИ успели сделать несколько фотографий. На них было видно, как Меган Маркл оконфузилась со своим новым нарядом.

Семья уже побывала в Австралии, а также на островах Фиджи. Сегодня герцог и герцогиня Сассекские прилетели в государство Тонго, которое находится в Полинезии. Для гостей в аэропорту организовали красную ковровую дорожку, по которой Меган Маркл вышла, будучи в интересном положении. На ней были туфли от Manolo Blahnik, а также облегающее платье, что говорит о том, что она перестала от публики скрывать свой беременный живот и изменившуюся фигуру.

В этот раз Меган оделась в красный наряд, который символизировал государственный флаг Тонго. Обычно герцогиня носит темные, строгие тона. Однако такое платье алого цвета только подчеркнуло ее естественную красоту.

Фотографы на фотосете заметили небольшой кофуз с новым платьем Маркл. По видимому, она так спешила его одеть, что забыла оторвать бирку. С ней она прошагала весь путь до тех пор, пока кто-то не заметил эту деталь. После этого ее быстро устранили и герцогиня дальше продолжила свой путь. На бирке можно разглядеть название платья — это Self Portrait, который стоит в порядке 628 долларов США или 40 820 российских рублей.

По словам семейной пары, будущая мама хорошо переносит перелеты и необычный климат в своем положении. Принц Гарри дал понять, что они ждут девочку. Во всяком случае, они на это надеются. Они даже имя уже придумали — Харриет. На одной из встреч с фанатами Гарри увидел в толпе девочку и спросил ее имя. Она ответила, что ее зовут Харриет, на что принц Гарри сказал: «Какое прелестное имя. Если у нас будет девочка, мы, возможно, так ее и назовем».

Напомним, что этот конфуз в мире моды у пары не первый. 15 октября принц Гарри был замечен на свадьбе принцессы Евгении и директором Лондонского ночного клуба Джека Бруксбэнка в дырявых ботинках. Судья по всему, именно в них он также пришел на свадьбу своего друга Чарльза ван Страунбензи.