Ани Лорак подверглась чересчур жесткой критике из-за нового поста в Instagram

Сегодня, 12:53 \\ Шоу-бизнес

Пользователи соцсети Instagram жестко отреагировали на новый элемент одежды и макияж Ани Лорак. Фанаты сочли такой образ крайне неуместным.

На своем аккаунте Instagram певица Ани Лорак часто радует фанатов разными фотографиями и видео с концертов, обычной бытовой жизни, отдыха и так далее. Однако на этот раз пост известной музыкантки у фанатов вызвал недоумение. Она подверглась жесткой критике в адрес своего нового пиджака и макияжа. Одна половина поддержала Ани Лорак в ее выборе, другие сочли, что такая внешность не подходит хрупкой девушке. Тем не менее, это были еще не самые грубые комментарии в ее сторону. Ее фоловеры написали, что наряд ей прибавил 10 килограммов, а макияж получился густым и тяжелым. Полный список комментариев можно увидеть на ее официальной странице Instagram.

Некоторые подписчики подумали, что выбор темных цветов объясняется тем, что сейчас Ани Лорак переживает далеко не лучшие времена в личной жизни. Существует информация о том, что певица подает на развод с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Супружеская пара отказывается комментировать такую ситуацию. Судя по динамике соцсетей, они до сих пор общаются. Например, они втроем с дочерью Софией посетили праздник «Первого звонка» в школе. А в День рождения Ани Лорак Мурат поздравил свою супругу, назвав ее своей единственной любовью.

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Автор - Константин Никитин
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