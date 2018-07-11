Кристина Лясковец рассталась с Федором Стрелковым

Пара сошлась во время участия в скандальном проекте "Дом-2", транслируемом по телеканалу "ТНТ". Прошло уже больше двух лет с тех пор, как возлюбленные покинули телестройку, чтобы больше времени уделять отношениям.

Когда Лясковец и Стрелков уходили с проекта, они обещали, что вскоре все увидят фотографии с их свадьбы.Тем не менее, вскоре оказалось, что с заключением брака они решили не спешить. Как девушка, так и ее тогда еще бойфренд устремили все силы, чтобы развивать свой бизнес и зарабатывать деньги. Средства появились, однако возлюбленные не хотели снимать квартиру, чтобы жить в ней, и тогда недвижимость им подарили родители. Молодым людям оставалось сделать ремонт в квартире и заселиться.

Тем не менее, этого так и не произошло - знаменитости расстались. Несколько недель назад поклонники Кристины Лясковец начали все чаще спрашивать, почему в ее профиле пропали старые фотографии с Федором Стрелковым и почему не появляется новых. На такие вопросы экс-участница "Дом-2" пока предпочитает не отвечать. Подобное молчание хранит и ее бывший парень, однако в его профиле сохранились все совместные фотографии с бывшей девушкой.