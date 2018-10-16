Отвергнутый Бузовой Коротков готов был сделать ей предложение руки и сердца

Валентин Коробков, который в шоу «Замуж за Бузову» был изгнан после драки, высказался о том, как бы он поступил в случае победы на проекте. Он утверждает, что его намерения были серьезными.

Отвергнутый Бузовой Коротков активно общается со своими поклонниками. После проекта мужчина заручился поддержкой тысячи женщин, которые поверили в его честность. В своем Instagram он предпочитает не комментировать шоу «Замуж за Бузову», однако иногда делает исключения.

Совсем недавно Коротков пообещал, что расскажет причины, по которым он не стал добиваться внимания Ольги Бузовой после окончания шоу. Этот вопрос пока что остается без пояснений. Однако, одна из поклонниц спросила, что бы Валентин Коробков делал, если бы Бузова выбрала его. Фанатке стало интересно, какой бы была жизнь Короткова в таком случае.

Отвергнутый «жених» заявил, что готов был сделать Бузовой предложение руки и сердца. Якобы, в случае победы на шоу Коротков сделал бы ей «настоящее» предложение о замужестве. По всей видимости, отвергнутый мужчина до сих пор печалится из-за выбора Бузовой. Ранее он неоднократно вступался за певицу и ее семью. Более того, Коротков угрожал «сыровару» Лебедеву дракой, если тот не перестанет огорчать Бузову.