Отвергнутый Бузовой Коротков готов был сделать ей предложение руки и сердца

Сегодня, 11:34 \\ Шоу-бизнес

Валентин Коробков, который в шоу «Замуж за Бузову» был изгнан после драки, высказался о том, как бы он поступил в случае победы на проекте. Он утверждает, что его намерения были серьезными.

 Отвергнутый Бузовой Коротков активно общается со своими поклонниками. После проекта мужчина заручился поддержкой тысячи женщин, которые поверили в его честность. В своем Instagram он предпочитает не комментировать шоу «Замуж за Бузову», однако иногда делает исключения.

Совсем недавно Коротков пообещал, что расскажет причины, по которым он не стал добиваться внимания Ольги Бузовой после окончания шоу. Этот вопрос пока что остается без пояснений. Однако, одна из поклонниц спросила, что бы Валентин Коробков делал, если бы Бузова выбрала его. Фанатке стало интересно, какой бы была жизнь Короткова в таком случае.

Отвергнутый «жених» заявил, что готов был сделать Бузовой предложение руки и сердца. Якобы, в случае победы на шоу Коротков сделал бы ей «настоящее» предложение о замужестве. По всей видимости, отвергнутый мужчина до сих пор печалится из-за выбора Бузовой. Ранее он неоднократно вступался за певицу и ее семью. Более того, Коротков угрожал «сыровару» Лебедеву дракой, если тот не перестанет огорчать Бузову.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

 Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком, его экс-жена решила также показать свой талант сочинительства. Матильда Шнурова (настоящее имя Елена...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

"Не холостяк" Сергей Шнуров рассказал о знакомстве с новой супругой

 Своему четвертому браку музыкант посвятил целое стихотворение. Оно традиционно...

Эксперты объяснили, почему нужно безопасно извлекать USB

В большинстве случаев при использовании внешних накопителей памяти пользователь после...

В ходе развода Милана Кержакова отсудила у мужа право опеки над ребенком

 Судья постановил, что после расторжения брака годовалый сын известной пары Артемий будет...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ