Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк показала своего жениха-писателя

Сегодня, 11:33 \\ Шоу-бизнес

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала, что уже длительное время встречается с популярным писателем Чарли Макдауэллом.

Актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в сериале HBO «Игра престолов», после своего дня рождения наконец-то показала поклонникам своего тайного возлюбленного. Актриса сообщила, что влюблена в писателя из США Чарли Макдауэлла. Более того, сейчас знаменитость и её жених-писатель наслаждаются сказочным отдыхом на горнолыжном курорте.

Стоит отметить, что ранее Эмилия никогда не комментировала свою личную жизнь и не показывала бойфрендов. Поклонники утверждают, что кинозвезда и писатель уже готовятся сыграть свадьбу.

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Автор - Светлана Тарабан
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