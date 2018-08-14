Умер актер фильма "В погоне за счастьем" Джеймс Карен‍

О трагедии рассказала его супруга Альба Франческа, с которой он состоял в браке начиная с 1986 года. Его не стало на 95-м году жизни.

Зарубежные СМИ, в том числе информационное издание Hollywood Reporter, передают печальную новость, согласно которой в Соединенных Штатах Америки скончался известный голливудский актер Джеймс Карен‍. Согласно информации, которую они предоставляют, он не дожил всего месяц до своего дня рождения и умер в 94 года.

Актер был особо популярен благодаря своим ролям на Бродвее, однако достиг больших успехов и в сфере кинематографии. Так, многие зрители запомнили его по ролям в таких фильмах как "Пришельцы с Марса" и "В погоне за счастьем". Карьера Карена развивалась на протяжении семи десятков лет. За это время он успел сыграть около двух сотен ролей.

Его первый брак с Сьюзэн Рид оказался неудачным, супруги быстро разошлись, однако от него у актера остался сын Рид Карен. Со второй женой он прожил 32 года, однако за это время общих детей у них не появилось.