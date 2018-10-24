Симона Юнусова показала, как Тимати перерезал пуповину своей дочери

Сегодня, 10:32 \\ Шоу-бизнес

«Вместе с ребенком рождался Папа», - написала мать Тимати под фотографиями, на которых показаны ее сын и внучка. Рэпер был рядом с Аленой Шишковой, когда та рожала ему дочь Алису.

 35-летний рэпер Тимати редко показывает у себя в Instagram снимки из личных архивов своей семьи. Артист предпочитает не выносить подробности своей жизни на всеобщее обозрение. А вот его мать Симона Юнусова активно развивает в Instagram аккаунт, где показывает фрагменты из жизни своей внучки Алисы.

Несколько часов назад мать Тимати показала, как рэпер перерезал пуповину своей дочери. Симона Юнусова разместила трогательные кадры, на них изображена ее новорожденная внучка Алиса. Девочку родила Алена Шишкова – бывшая девушка Тимати.

На снимках видно, как рэпер держал в руках специальные ножницы и сам перерезал дочери пуповину. Также Симона Юнусова показала трогательные кадры, на которых Тимати держит совсем маленькую дочь, прижимая ее к себе. Пользователи Сети были растроганы милыми фото. Они отметили, что Тимати кажется им хорошим отцом, пусть он и не всегда находится рядом с дочерью.

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Автор - Анна Пушкина
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