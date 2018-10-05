"Нет никаких истязаний": Беременная Елизавета Боярская продолжает репетировать

Сегодня, 10:05 \\ Шоу-бизнес

Актриса не собирается долго задерживаться в декретном отпуске и видит себя на сцене уже после Нового года. Свое состояние она не считает препятствием для привычного образа жизни.

 Не так давно стало известно о беременности Елизаветы Боярской. Она ждет второго ребенка от супруга Максима Матвеева. Медики прогнозируют появление брата для первенца Андрея. Знаменитость призналась, что насыщенная театральная карьера не позволит ей долго заниматься уходом за младенцем. Беременная актриса продолжает репетировать спектакли даже на последних месяцах перед родами. Ведь уже в следующем году поклонники ждут её выступлений, согласно утвержденному графику.

Елизавета Боярская отметила, что работа не приносит ей никаких моральных или физических истязаний. Ведь беременность - не болезнь. По опыту актрису знает, что сумеет восстановиться за две недели. К тому же, до лета она будет обходиться 3-4 спектаклями в месяц, что не составит ей большого труда. Напротив, знаменитость получит возможность развеяться.

В интервью для журнала "ОК" актриса объяснила, почему так долго не афишировала скорое пополнение в семье. Информация о беременности совпала со слухами о разводе. Однако актриса и её муж-коллега предпочли тактично промолчать. По словам Елизаветы Боярской, пара избегает шумных вечеринок, предпочитая тихий отдых в лесу или на даче. Будущая мама радуется желанному ребенку в узком семейном кругу. Она отметила СМИ, что мальчика воспитывать куда проще. Поэтому известие о сыне стало вдвойне приятным.

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Автор - Александр Лубяной
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