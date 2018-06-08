Из-за гипертонии Анна Михалкова похудела на 15 килограмм

Вчера, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Врачи посоветовали актрисе сбросить лишний вес. Причиной похудения Анны Михалковой являются не диеты и секретные методы, для стабилизации давления артистка попросту стала вести здоровый образ.

 Как стало известно, из-за гипертонии актриса Анна Михалкова сильно похудела. Сначала все думали, что звезда решила сбросить лишний вес по иным причинам, ради себя или попросту ради привлекательности. На самом же деле, Михалкова похудела на 15 килограмм по настоятельным советам врачей.

Медики рекомендовали Михалковой сбросить вес из-за ее гипертонии. Потеря лишних килограмм помогла организму актрисы стабилизировать давление и прийти в норму. Звезда не хочет рассказывать о своем рационе, питание и особенности подбора блюд она комментировать отказалась. Единственное, Анна Михалкова отметила здоровый образ жизни.

Поклонники звезды предполагают, что Анна Михалкова похудела на 15 килограмм не только благодаря смене рациона. По мнению пользователей, актриса могла начать заниматься спортом или же попросту стала вести более активный образ жизни. Так или иначе, похудевшая звезда стала куда привлекательнее выглядеть, ее силу воли и похудевшую фигуру отметили многие комментаторы.

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Автор - Анна Пушкина
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