Монеточка сообщила о своем возвращении

Сегодня, 08:27 \\ Шоу-бизнес

Известная исполнительница под псевдонимом Монеточка сообщила о своем выздоровлении и продолжении гастрольного тура.

 Некоторое время назад организаторы мероприятия с выходом певицы были вынуждены отменить во Владивостоке. Также они заявили, что концерт пройдет только весной 2019 года из-за болезни и потери голоса у артистки. Мама девушки рассказала местным СМИ, что врач запретил ее дочери какие-либо напряжения связок.

Монеточка сообщила, что очень рада не чувствовать «адской боли» при исполнении песен. Именно поэтому концерты состоятся в ближайшее время в Москве и Питере. Далее последуют и следующие города.

Ранее стало известно. ЧТО Светлана Лобода попала в больницу. Женщине пришлось перенести операцию на почки. Во время репетиции она не выдержала боли в животе и потеряла сознание. У певицы должны были состоятся концерты 25, 26 и 28 октября, но многим придется отменить планы на мероприятие, которое состоится теперь в конце января 2019 года.

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Автор - Дарья Андросова
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