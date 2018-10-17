Монеточка сообщила о своем возвращении

Известная исполнительница под псевдонимом Монеточка сообщила о своем выздоровлении и продолжении гастрольного тура.

Некоторое время назад организаторы мероприятия с выходом певицы были вынуждены отменить во Владивостоке. Также они заявили, что концерт пройдет только весной 2019 года из-за болезни и потери голоса у артистки. Мама девушки рассказала местным СМИ, что врач запретил ее дочери какие-либо напряжения связок.

Монеточка сообщила, что очень рада не чувствовать «адской боли» при исполнении песен. Именно поэтому концерты состоятся в ближайшее время в Москве и Питере. Далее последуют и следующие города.

Ранее стало известно. ЧТО Светлана Лобода попала в больницу. Женщине пришлось перенести операцию на почки. Во время репетиции она не выдержала боли в животе и потеряла сознание. У певицы должны были состоятся концерты 25, 26 и 28 октября, но многим придется отменить планы на мероприятие, которое состоится теперь в конце января 2019 года.