«Взял деньги и умер»: Ирина Аллегрова отсудила 14 миллионов рублей у вдовы застройщика

Разбирательства по данному делу длились в суде около 4 лет. 24 октября Никулинский суд Москвы принял решение и встал на сторону певицы Ирины Аллегровой.

Еще в 2014 году Ирина Аллегрова захотела вложить 10 миллионов рублей в постройку особняка в Новой Москве. Деньги получил глава крупных строительных компаний Владимир Денисов, он должен был заниматься курированием проекта. Однако, застройщик взял деньги, а вот стройка так и не начиналась. В конце концов Ирина Аллегрова приняла решение о расторжении договора и захотела вернуть деньги.

Но потраченные миллиона певица не получила. Застройщик умер. Как пишут СМИ, бизнесмен решил вложить деньги в бизнес, но он прогорел. Все долги застройщика унаследовала его вдова, только вот возвращать деньги Аллегровой она не спешила.

После нескольких лет судебных тяжб певица все-таки отсудила почти 14 миллионов рублей (с процентами в виде 750 000 рублей) у вдовы застройщика, который по сути взял деньги и умер. Вдова строителя едва на суде едва сдерживала слезы. Ее правозащитник утверждал, что женщина является пенсионеркой и инвалидом второй группы. Суд накладывал арест на все ее имущество. По словам вдовы строителя, из-за судебных разбирательств с Ириной Аллегровой ее пенсионная банковская карта оказалась заблокированной, а денег не осталось даже не лекарства. Все эти доводы показались судье неубедительными, теперь вдова застройщика должна выплатить певице почти 14 миллионов рублей.