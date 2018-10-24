Последствия развода заставили Ани Лорак забросить диету и перейти на сладкое
Поклонники уверены, что даже один кусочек торта отрицательно скажется на фигуре певицы.
Ани Лорак решила отметить первые каникулы своей дочери Софии. Для того, чтобы порадовать себя и первоклассницу, певица заказала торт. При этом, Лорак указала, что кондитерское изделие было создано известным мастером с использованием секретов домохозяек. Но на рекламное содержание публикации фанаты почти не обратили внимания, а больше забеспокоились о диете исполнительницы.
Фанаты привыкли спрашивать певицу о её питании и секретах, позволяющих сохранять идеальные формы. Но они считают, что в скором времени Лорак заставит себя рекламировать таблетки для похудения, а не торты.
Самые преданные фанаты беспокоятся, что перейти на сладкое певица решила из-за стресса, связанного с разводом. Некоторые из них считают, что каникулы дочери только стали поводом для покупки торта. По их мнению, истинная причина, почему девушка забросила диету, кроется в личной жизни Лорак. Фанаты боятся, что последствия серьёзно скажутся на фигуре девушки. И теперь они не смогут расспрашивать её о диетах, а будут переживать о её состоянии.