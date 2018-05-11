Виталина Цымбалюк-Романовская не захотела «за гроши» работать учителем

Сегодня, 19:31 \\ Шоу-бизнес

Бывшая правозащитница пианистки Элина Мазур рассказала, почему после увольнения из театра Джигарханяна Цымбалюк-Романовскую так и не нашла официальную работу.

 По словам Элины Мазур, она была вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской, когда та встретилась с сотрудниками Департамента культуры Москвы. Когда скандал с Арменом Джигарханяном был «на начальной стадии», представители столичного ведомства настоятельно советовали пианистке уйти с поста в театре добровольно. Цымбалюк-Романовской предлагали работать учителем музыки в одной из школ Москвы. Однако, такой вариант пианистка не стала даже рассматривать.

По данным СМИ, пианистка не захотела работать «за гроши», поэтому отказалась от предложения и решила «пиариться» на скандале. Сейчас у Виталины Цымбалюк-Романовской нет официальной работы. Весь ее заработок составляют гонорары за участие в шоу. Пианистка активно «играет в любовь» с Прохором Шаляпиным, однако эта история уже мало кого интересует. По словам Элины Мазур, популярность экс-жены Джигарханяна может угаснуть в любой момент. Чем пианистка займется после того, как ее перестанут показывать по федеральным каналам – пока что остается загадкой.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Екатерина Андреева высказалась о своем увольнении с Первого канала

 Звезда пояснила ситуацию, которая возникла на фоне слухов о ее возможном уходе с Первого канала. По словам Екатерины Андреевой, которая более 20 лет вела программу «Время», она ушла из проекта из-за...

Чиновники выкинули на ветер 300 тысяч рублей, спасаясь от погони

 Происшествие произошло в Ленобласти, где главе поселка Токсово Андрей Кожевников и член...

«Роковая красотка»: певица МакSим вернулась на сцену после тяжелой болезни

 Певица выступила в платье с откровенным декольте. МакSим поразила своих поклонников...

Жители Ростова поймали волка и не знают, что с ним делать

 Горожане отловили бродившего по улицам донской столицы и отправили на передержку. Пока...

Борющийся с раком Борис Корчевников потряс поклонников своим болезненным видом

 Телеведущий показал у себя в Instagram новый снимок, сейчас Корчевников путешествует по...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ