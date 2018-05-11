Виталина Цымбалюк-Романовская не захотела «за гроши» работать учителем

Бывшая правозащитница пианистки Элина Мазур рассказала, почему после увольнения из театра Джигарханяна Цымбалюк-Романовскую так и не нашла официальную работу.

По словам Элины Мазур, она была вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской, когда та встретилась с сотрудниками Департамента культуры Москвы. Когда скандал с Арменом Джигарханяном был «на начальной стадии», представители столичного ведомства настоятельно советовали пианистке уйти с поста в театре добровольно. Цымбалюк-Романовской предлагали работать учителем музыки в одной из школ Москвы. Однако, такой вариант пианистка не стала даже рассматривать.

По данным СМИ, пианистка не захотела работать «за гроши», поэтому отказалась от предложения и решила «пиариться» на скандале. Сейчас у Виталины Цымбалюк-Романовской нет официальной работы. Весь ее заработок составляют гонорары за участие в шоу. Пианистка активно «играет в любовь» с Прохором Шаляпиным, однако эта история уже мало кого интересует. По словам Элины Мазур, популярность экс-жены Джигарханяна может угаснуть в любой момент. Чем пианистка займется после того, как ее перестанут показывать по федеральным каналам – пока что остается загадкой.