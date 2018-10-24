Дэвид Бэкхем вместе с сыновьями забрался на самый высокий мост в Сиднее

Вместе с инструктором Ником семья преодолела все препятствия конструкции и покорили вершину. Об этом футболист рассказал на странице в Instagram.

В Сиднее, столице Австралии, довольно популярна услуга лазания по мостам. В частности, на самый высокий из них: Харбор-Бридж. Преодолев 134 метра от дорожного полотна, альпинист получает возможность любоваться видами города и расположенным неподалеку оперным театром.

Именно такой подвиг совершили Дэвид, Круз и Ромео Бэкхемы. Вместе с сыновьями спортсмен забрался на Харбор-Бридж, где старший из парней сделал селфи. Дэвид Бэкхем доволен подъемом и благодарит всех сотрудников сервиса, которые заботились о клиентах во время путешествия.

Тем временем, женскую часть семьи интересовал принципиально иной тип досуга. Виктория Бэкхем и её дочь Харпер отправились в один из салон красоты Сиднея, где не упустили возможности сфотографироваться за чтением модного журнала.



