Дэвид Бэкхем вместе с сыновьями забрался на самый высокий мост в Сиднее

Сегодня, 17:33 \\ Шоу-бизнес

Вместе с инструктором Ником семья преодолела все препятствия конструкции и покорили вершину. Об этом футболист рассказал на странице в Instagram.

 В Сиднее, столице Австралии, довольно популярна услуга лазания по мостам. В частности, на самый высокий из них: Харбор-Бридж. Преодолев 134 метра от дорожного полотна, альпинист получает возможность любоваться видами города и расположенным неподалеку оперным театром.

Именно такой подвиг совершили Дэвид, Круз и Ромео Бэкхемы. Вместе с сыновьями спортсмен забрался на Харбор-Бридж, где старший из парней сделал селфи. Дэвид Бэкхем доволен подъемом и благодарит всех сотрудников сервиса, которые заботились о клиентах во время путешествия.

Тем временем, женскую часть семьи интересовал принципиально иной тип досуга. Виктория Бэкхем и её дочь Харпер отправились в один из салон красоты Сиднея, где не упустили возможности сфотографироваться за чтением модного журнала.


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Автор - Александр Лубяной
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