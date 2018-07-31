"Дом-2" меняет место прописки

Сегодня, 17:08 \\ Шоу-бизнес

Самое скандальное и популярное реалити-шоу России меняет локацию.

После закрытия привычной всем съёмочной площадки вследствие новой трассы "Дом-2" изменит место прописки в 2019 году. Согласно заявлению главы Департамента развития новых технологий Владимира Жидкина, это необходимо для того, чтобы замкнуть дорожный маршрут, который откроют уже через два года.

Отмечается, что съёмочная группа проекта планирует обосноваться на соседнем земельном участке, прилегающем к автостраде. Напомним, реалити-шоу начали снимать в 2004 году на участке недалеко от посёлка Летова Роща. Руководство планировала смену местоположения в этом году, однако по неизвестным причинам отложила переезд до следующего.

Ранее сообщалось, что звезда "Дома-2" Виктория Боня решила конфликтную ситуацию с экс-возлюбленным Пьером Андюраном, с которым встречалась якобы за деньги.

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Автор - Татьяна Сазонова
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