Виктория Боня получила публичные извинения от французского богача

Скандальная экс-участница проекта "Дом-2" добилась правды после оскорблений на просторах Сети.

Так, Виктория Боня получила публичные извинения от её экс-возлюбленного Пьера Андюрана, французского миллиардера. Не так давно вся страна узнала, что их взаимоотношения были всего лишь фиктивными и строились якобы на финансовой выгоде.

Богач был крайне возмущён данным заявлением, опровергнув слова Бони. Он также отметил, что если бы это было правдой, то сама Виктория испортила бы себе репутацию. Тем временем телезвезда сама поддала сомнению свои слава, сказав, что всё это было сказано в шутку, так как беседовала с представителями юмористического проекта и сама не ожидала, что её слова так сильно перекрутят.

Также она обратилась к Пьеру, заявив, что ждёт извинений. Тот не растерялся и оправдал ожидания Бони, попросив прощения и заявив, что совершил этот поступок из-за дезинформации.