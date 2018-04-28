Актер Виктор Логинов из «Счастливы вместе» рассказал о зависимости, погубившей его мать

В сериале «Счастливы вместе» Логинов сыграл Гену Букина, после этой роли актер в буквальном смысле проснулся знаменитым. На шоу «Судьба человека» он рассказал Борису Корчевникову о личной жизни и своей семье.

Виктор Логинов из «Счастливы вместе» рассказал, что он был трижды женат. В театре он встретил свою первую жену, ему было 19 лет, а она была на 11 лет старше. Виктор Логинов жил с Натальей в Петербурге, женщина родила ему дочь. Через 7 лет их брак распался. После этого актер встретил девушку по имени Снежана, они быстро поженились.

Вторая супруга родила Логинову сына, но и эта семья распалась. Свою третью жену Виктор Логинов встретил на кастинге сериала «Счастливы вместе», Ольга была ассистенткой продюсера. Третья супруга родила актеру двух детей, этот брак также распался. Сейчас у Виктора Логинова есть новые отношения. Актер надеется, что этот роман станет судьбоносным и продлится долго.

По словам Логинова, его отношения с женщинами во многом стали последствиями его детства. Актер рассказал о зависимости, от которой страдали его мать и отец. Его родители стали друг-от-друга отдаляться, из-за этого они стали пить. Алкоголь привел к смерти матери Логинова. Уже во взрослой жизни актер часто вспоминал о зависимости, погубившей его мать. Теперь он старается не злоупотреблять спиртным и не «мучить» себя и своих женщин отношениями. Если Логинову становится трудно в браке, он старается сохранить хорошие отношения, но не прятать проблемы в спиртном.