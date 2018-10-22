Мадонна хочет нанять повара для международных путешествий за 110 тысяч

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Певица разместила объявление на рекрутинговом сервисе Talent Private Staff и подробно описала требования к сотруднику. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

 Мадонна - очень занятая персона, которая постоянно путешествует по всему миру. Международные поездки не должны смущать и будущего повара. Согласно вакансии, чаще всего мастеру придется готовить в Лондоне и Нью-Йорке. Однако исполнительница предупреждает, что кулинару нередко придется ездить по городам Португалии и США вслед за её семьей. При этом он должен знать, как готовить вкусные блюда из сезонных продуктов в указанных странах.

Что касается меню, то Мадонна предпочитает "здоровую и простую", однако кошерную пищу. Повару придется готовить традиционные блюда Европы, Америки и Азии. Начальница отдельно выделила итальянское ризотто, а также японские суши и сашими. Кроме того, наемному работнику нужно будет прислушиваться к требованиям многочисленных детей певицы: Лурдеса, Рокко, Дэвида, Мерси Джеймса и младших близнецов Эстер и Стеллы. Вдобавок, повару Мадонны необходимо обладать приятной харизмой при общении с домочадцами и гостями семьи. За все это певица готова платить 110 тысяч фунтов стерлингов ежегодно.

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Автор - Александр Лубяной
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