Гоген Солнцев в соцсетях обвиняет свою 63-летнюю жену в измене

Сегодня, 15:04 \\ Шоу-бизнес

Последняя публикация на странице Instagram у 37-летний Гогена Солнцева поразила его подписчиков. Он обвинил свою 63-летнюю Жену Екатерину Терешкович в измене.

Под фотографией известный фрик написал много грустных хэштегов, которые заставили подписчиков задуматься. Он написал хэштеги #неверность #неверю #когданенавистьразрываетначасти и тому подобное. Фанаты начали подозревать, что он переживает проблемы супружеской неверности. В апреле Солнцев женился на 63-летней пенсионерке, чем сильно удивил общественность. Много кого удивляет большая разница в возрасте, однако своими фотографиями они пытаются показать людям, что в их семье царит мир и гармония. Терешкович обращалась к хирургу, чтобы сделать пластику лица. После операции ее было трудно узнать, однако после этого изменения у семейной пары начались проблемы. Солнцев и Терешкович недавно поругались. Женщина после ссоры ушла из дома и не появлялась больше недели, не отвечала на телефонные звонки и сообщения. Позже Гоген сообщил в соцсетях, что ему изменила жена. Под фотографией люди оставляют самые разные комментарии. Одни его поддерживают, просят не переживать. Другие фолловеры подшучивают, над тем, что он с ней делает ночью. В общем, большинство считают, что их брак был не больше, чем пиар-ход.

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Автор - Константин Никитин
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