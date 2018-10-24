«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

Сегодня, 14:41 \\ Шоу-бизнес

Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком, его экс-жена решила также показать свой талант сочинительства. Матильда Шнурова (настоящее имя Елена Мозговая) в аллегорической форме написала о сгоревшей любви и утраченном времени.

 Очередная свадьба Шнурова стала новым поводом для громких обсуждений. Поклонники певца были крайне удивлены тем, что их кумир так быстро женился после развода с Матильдой. Несколько часов назад Шнуров опубликовал новое стихотворение, а почти сразу же после этого «ответку» опубликовала и его экс-жена.

 После стихотворения о свадьбе Шнурова Матильда написала у себя в Instagram грустные стихи. «Никогда ни о чем не жалейте», - так начинается творение экс-жены музыканта. В стихах она пишет о том, что не стоит жалеть о случившемся и указывает, что «гениальный игрок на флейте» берет «песни из ее души».

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Никогда ни о чем не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за все вам — усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство... Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берет он из вашей души. Никогда, никогда ни о чем не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но еще гениальнее слушали вы.

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Стихотворение Матильды Шнуровой очень понравилось пользователям Сети. Они считают, что такими строками экс-жена упрекнула мужа в том, что тот «брал из ее души песни». По мнению комментаторов, бывшая жена Шнурова дала достойный ответ на действия своего экс-супруга. Ранее уже сообщалось о стихах, которые написал сам лидер группировки «Ленинград».

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Автор - Анна Пушкина
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