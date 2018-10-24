«Никогда ни о чем не жалейте»: после свадьбы Шнурова Матильда написала грустные стихи

Через час после того, как Сергей Шнуров в стихах описал свое «неумение» быть холостяком, его экс-жена решила также показать свой талант сочинительства. Матильда Шнурова (настоящее имя Елена Мозговая) в аллегорической форме написала о сгоревшей любви и утраченном времени.

Очередная свадьба Шнурова стала новым поводом для громких обсуждений. Поклонники певца были крайне удивлены тем, что их кумир так быстро женился после развода с Матильдой. Несколько часов назад Шнуров опубликовал новое стихотворение, а почти сразу же после этого «ответку» опубликовала и его экс-жена.

После стихотворения о свадьбе Шнурова Матильда написала у себя в Instagram грустные стихи. «Никогда ни о чем не жалейте», - так начинается творение экс-жены музыканта. В стихах она пишет о том, что не стоит жалеть о случившемся и указывает, что «гениальный игрок на флейте» берет «песни из ее души».

Стихотворение Матильды Шнуровой очень понравилось пользователям Сети. Они считают, что такими строками экс-жена упрекнула мужа в том, что тот «брал из ее души песни». По мнению комментаторов, бывшая жена Шнурова дала достойный ответ на действия своего экс-супруга. Ранее уже сообщалось о стихах, которые написал сам лидер группировки «Ленинград».