Дочка Майкла Джексона выходит замуж за Гэбриела Гленна

Сегодня, 14:19 \\ Шоу-бизнес

Стало известно, что единственная дочка знаменитого поп-певца Майкла Джексона выходит замуж. Она также собирается отказаться от создания брачного контракта.

Дочь легендарного поп-музыканта Майкла Джексона, Пэрис Джексон, объявила о своем решении выйти замуж. Будущим мужем 20-летней девушки оказался рок-музыкант Гэбриел Гленн. Они встретились зимой 2018 года и, меньше, чем через год, поняли, что хотят создать семью. Их часто замечали вместе в публичных местах. Они любят друг друга настолько сильно, что отказались подписывать брачный контракт.

Однако, родственники Пэрис опасаются такого решения. Они настаивают на подписании контакта, так как Пэрис имеет огромное наследие — 110 миллионов долларов. Ее родственники считают, что он собирается жениться на 20-летней девушке только из-за денег. Сама Пэрис говорит, что боится обидеть своего жениха, по этому не подписывает договор. Она уверена в его намерениях.

Сейчас влюбленная пара занимается музыкой. Они имеют свою собственную группу «Soundflowers». На сцене они не скрывают своих чувств, целуются и обнимаются на глазах у своих фанатов. К слову, Пэрис всегда была закрытой от людей. Такому поведению ее научил Майкл Джексон. В свое время он закрывал их лица вуалью и покрывалами от прессы. Сейчас девушка выросла и постепенно перестала бояться публики, не смотря на то, что некоторые СМИ не всегда к ней относятся доброжелательно.

Дату и место проведения свадьбы жених и невеста пока не разглашают.

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Автор - Константин Никитин
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